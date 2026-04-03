Un medic român face apel pentru achiziția noilor vaccinuri Covid: Formele grave încă există

Medicul ATI Elena Copaciu a transmis un mesaj public îndreptat către autorități prin care cere aducerea în țară a vaccinurilor anti-COVID-19 adaptate noilor tulpini.

Medicul a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care atrage atenția cu privire la faptul că este nevoie ca oamenii să beneficieze de vaccinurile adaptate noilor tulpini COVID-19.

„Mulţi dintre ei sunt oameni care, după 2023, nu au mai avut acces la vaccinuri actualizate sau la antivirale orale. Sunt exact cei pe care ar trebui să îi ocrotim cel mai mult — vârstnici, bolnavi cronici, pacienţi cu imunitate scăzută, pacienţi prinşi între cure de chimioterapie chinuitoare de care se leagă speranţa lor de viaţă” susține medicul.

Apel către autorități ale medicului Elena Copaciu

Medicul spune că, în secția în care își desfășoară activitatea încă mai tratează pacienți cu forme grave de boală. Medicul Elena Copaciu consideră că aceste complicații nu ar fi apărut dacă oamenii aveau acces la vaccinul anti-COVID-19.

„Autorităţile trebuie să depăşească barieră antivaxx şi să aducă în ţară şi vaccinul sezonier anti Variante SaRs CoV2 şi medicaţia per os şi suficiente doze pentru critici. După aceea pot renegocia cu Pfizer suma restantă” mai spune medicul Elena Copaciu.

Mesaj către anti-vaxxeri

Curentul antivaxxer are tot mai mulți adepți în România. Medicul Elena Copaciu are un mesaj și pentru ei.

„Nu le-am putut declara cu emfază şi din necunoaştere că pandemia s-a sfârşit prematur! Grija faţă de aproapele nostru începe cu fapte, nu cu declaraţii. Iar accesul la prevenţie şi tratament este una dintre aceste datorii elementare pe care le avem faţă de vulnerabilii cetăţii”