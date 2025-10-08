Un nou manager la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași

După demisia managerului interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași la doar o săptămână de la numirea sa, funcția i-a fost acordată astăzi medicului Veronica Leonte, din cadrul Maternității „Cuza Vodă” Iași. În trecut, aceasta a fost inspector al Casei Județene de Asigurări de Sănătate.

Anunțul privind numirea unui nou manager pentru Spitalul de Copii „Sfânta Maria” a fost făcut de Consiliul Județean Iași.

„Am desemnat-o pe doamna doctor Veronica Leonte în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii Sfânta Maria. Doamna Leonte este licenţiată în medicină şi drept. Şi-a dedicat mare parte din activitatea profesională securităţii medicale şi controlului protocoalelor. Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor” potrivit lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Dr. Veronica Leonte este medic al Compartimentului de Planificare Familială din cadrul Maternității „Cuza Vodă” Iași și are atribuții și în cadrul Managementului calității, dar și competențe în Managementul serviciilor de sănătate și în Medicina Muncii.