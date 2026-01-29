UNIFARM SA, revenire economică spectaculoasă. Ce spune ministrul Sănătății

După o perioadă neagră din punct de vedere economic, compania UNIFARM SA, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, pare că a depășit acest impas financiar.

„UNIFARM SA, compania națională de medicamente și produse farmaceutice din România, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății – este astăzi o companie puternică și stabilă financiar, cu o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei.Mai mult decât atât, rezultatul net cumulat ajunge la aproape un miliard de lei, iar toate datoriile istorice au fost eliminate integral” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În 2022, potrivit Ministerului Sănătății, compania UNIFARM SA înregistra pierderi de peste 400 de milioane de lei și un risc real de insolvență. Astăzi, situația economică a companiei s-a schimbat considerabil.

„Raportul de activitate 2022–2026 arată o evoluție clară:cifra de afaceri a crescut de la aproximativ 79 milioane lei în 2022 la peste 274 milioane lei astăzi – o creștere de peste 246%; capitalurile proprii au trecut de la –708 milioane lei la +68 milioane lei – o corecție de peste 770 milioane lei, după ani de dezechilibre majore” mai spune Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Inquam_Photos/Octav Ganea

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
