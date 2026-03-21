Unul dintre cei mai cunoscuți oncologi din Europa: Cu două decenii în urmă cancerul de gradul 4 nu se vindeca. Astăzi, mulți pacienți s-au vindecat

Într-un interviu realizat pentru News.ro, prof. dr. Mustafa Özdoğan medic oncolog recunoscut la nivel internaţional, ce profesează la Spitalul Memorial Göztepe din Istanbul, a explicat modul în care au evoluat tratamentele oncologice în ultimul deceniu. Datorită dezvoltării terapiilor administrate, rata de supraviețuire a pacienților a crescut.

„ Tratamentele oncologice s-au schimbat foarte mult în ultimul timp, în trecut din cinci pacienţi doar doi reuşeau să rămână în viaţă, iar acum putem spune că este vorba despre patru din cinci, iar în acest număr mă refer la o insănătoşire totală. Tot ce înseamnă AI, tehnologie, pe măsură ce se dezvoltă tot ce înseamnă partea ştiinţifică ,a apărut din păcate un factor negativ asupra omenirii: pe de o parte apare o singurătate şi pe de altă parte apare o limitare de situaţie.

În 30 de ani de experienţă, exact asta am observat, sunt unul dintre medicii oncologi renumiţi din Turcia, dar ceea ce mă deosebeşte de ceilalţi este că abordez medicina ca o artă pentru că, da, medicina este o artă, este o artă, eu asta cred, vocea, atingerea asupra pacientului, tratamentul, toate sunt foarte importante în tot tratamentul pe care noi îl aplicăm” a explicat medicul.

Puteți citi interviu realizat pentru News.ro de jurnalista Eugenia Foarfecă aici.