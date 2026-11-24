Simptomele de sarcină, mai ales cele din primul trimestru, pot ascunde alte probleme mai grave, precum apendicita acută sau colecistita acută.

Urgențe medicale în sarcină

Aceste simptome sunt vărsăturile, stările de greață sau amețelile. În primele săptămâni de sarcină ele sunt frecvente și pot fi confundate cu cele ale unei colecistite acute, de exemplu.

„Se suprapun foarte mult simptomele de sarcină, mai ales cele din primul trimestru, cu simptomatologia din apendicită acută sau colecistită acută. În colecistita acută sunt cele legate de greață și vărsături. Dacă ne gândim la apendicită, pot crește numărul celulelor albe, dar acest lucru se întâmplă și în sarcină. De aceea, trebuie să definim lucrurile și în funcție de contextul clinic și cel paraclinic, atât cât ne permite situația”, susține dr. CRISTINA JAUCA, medic primar chirurgie generală, competență in ecografie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cum se pune diagnosticul

Intervenția în cazul acestor afecțiuni digestive la o pacientă însărcinată este destul de dificilă, pentru că un astfel de caz trebuie abordat multidisciplinar.

„Este destul de dificil de stabilit un diagnostic clar, dar este bine să fie pus la timp. Pentru că orice fel de complicație legată de evoluția unei colecistite sau apendicite acute poate fi periculoasă atât pentru mamă, cât și pentru făt”, susține dr. CRISTINA JAUCA, medic primar chirurgie generală, competență in ecografie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.