Urinările nocturne între normal și patologic. Ce spun medicii VIDEO

Urinatul pe timpul nopții a fost asociat de multe ori cu anumite probleme medicale. Medicii susțin că, într-adevăr, normalitatea este ca pe timpul nopții să nu mergem la baie, însă totul depinde și de anumite obiceiuri pe care le avem și care influențează nevoia de a urina.

„Normalul înseamnă să nu urinezi niciodată noaptea sau doar odată. Dar depinde acum și de obiceiurile pe are le are fiecare persoană. Sunt mulți pacienți care se trezesc că în ziua nu consumă multe lichide, dar seara, prin compensare, beau repede înainte de culcare. Și atunci se vor trezi cel puțin o dată pe noapte, dacă nu de mai multe ori, să urineze” susține dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika” prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, sunt și situații în care alte cauză provoacă trezitul din somn, iar oamenii au atunci tendința de a bea apă. Revin în pat, dar sunt nevoiți să meargă din nou la baie pentru că anterior au băut lichide.

„Mai sunt și situații cu care ne întâlnim în practică, în sensul în care o persoană se trezește noaptea pentru altceva și începe să bea apă atunci. Evident că va mai urma o trezire pentru a se goli vezica urinară. Țin puțin aceste urinări nocturne și de obiceiuri, de aceea către culcare accesul către lichide ar trebui limitat” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika” prezentată de Simona Bălănescu.