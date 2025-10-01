Vaccin HPV administrat gratuit până la vârsta de 26 de ani

De astăzi a intrat în vigoare demersul legislativ privind extinderea vaccinării gratuite împotriva HPV, pentru fetele și băieții de până la 26 de ani, anunță fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Acest demers a fost inițiat pentru prima dată în 2018 de către Societatea Profesională de Microbiologie, Epidemiologie și Medicină de Familie.

„în faza inițială, părinții puteau solicita medicilor de familie vaccinarea gratuită a fetelor între 11 și 14 ani. Pasul decisiv a fost făcut în anul 2023, in timpul mandatului meu de ministru, când vaccinarea a fost compensată integral pentru fete și băieți până la 18 ani, iar pentru femeile de 19 până la 45 de ani compensată 50%.” susține fostul ministru al Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Vaccinarea împotriva HPV este esențială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate acestui virus. România are cea mai ridicată incidență a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană, cu peste 1500 de cazuri diagnosticate pe an.

