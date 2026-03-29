Vârsta consumului de droguri a scăzut semnificativ. Care sunt cauzele VIDEO

Medicii care acordă îngrijiri medicale persoanelor care consumă droguri susțin faptul că vârsta de consum a scăzut semnificativ. Motivele pentru care adolescenții de 13 sau 14 ani ajung să se refuzieze în substanțele interzise sunt diverse.

„Consumul începe mult mai devreme, pe la vârsta de 13 – 14 ani. Copiii spun că părinții fiind foarte ocupați, nu mai au acel control pe care îl aveam înainte asupra acestora” susține dr. Ines-Prefit-Iarca, medic psihiatru, director medical al Spitalului „Sf. Stelian” din București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, persiunea pe care o resimt la școală sau la locul de muncă, în cazul tinerilor peste 18 ani care și-au început viața profesională, poate fi un motiv pentru care aceștia să consume droguri.

„Mai mult, ce se mai întâmplă că solicitările tinerilor au devenit mai multe. Ei descriu că li se cere mai mult la școală, la locul de muncă, pentru cei care au peste 18 ani. Sunt mult mai stresați și au nevoie să contracareze acest stres cu ceva. Iar substanțele pot fi o soluție pentru ei” mai spune dr. Ines-Prefit-Iarca, medic psihiatru, director medical al Spitalului „Sf. Stelian” din București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.