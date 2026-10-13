Vârsta potrivită pentru debutul prevenției cancerului de sân VIDEO

Controalele preventive au rolul de a dimiuna impactul bolilor asupra organismului. În cancerul de sân, screeningul este recomandat începând cu vârsta de 40 de ani. Primul examen medical care trebuie realizat este mamografia.

„Screeningul se referă la categoria femeilor de peste 40 de ani. Totul începe cu o mamografie. Încercăm să descoperim cancerul precoce, chemând femeile la mamografie, odată la doi ani, pentru a ne asigura dacă au sau nu ceva. Screeningul se referă doar la categoria de vârstă de top”, a explicat dr. Simona Filip, Doctor în Științe Medicale, chirurg de Excelență în chirurgia sânului – Spitalul Ponderas, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totuși o preocupare pentru prevenția cancerului de sân trebuie să aibă și femeile sub 40 de ani. Incidența cancerului în rândul tinerelor este în creștere, avertizează medicii.

„Din păcate, lucrurile nu mai stau chiar așa. Trebuie să existe o preocupare și la vârstele tinere, pentru că sunt multe tinere care fac cancer de sân. Eu n-aș neglija nici categoria de vârstă peste 70 de ani. Și ele pot face un cancer de sân. Și ele trebuie tratate. Nu aș neglija pe nimeni”, mai spune dr. Simona Filip, Doctor în Științe Medicale, chirurg de Excelență în chirurgia sânului – Spitalul Ponderas, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.