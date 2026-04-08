Verificarea alunițelor, testul care ne spune că pielea este sănătoasă VIDEO

Verificarea alunițelor reprezintă un test de siguranță pentru pielea noastră. Specialiștii recomandă ca anual, înainte de debutul sezonului cald, să mergem la medicul dermatolog pentru un consult. Verificarea alunițelor se face preventiv sau pentru a detecta anumite modificări.

Cum se realizează verificarea alunițelor

Există metoda preventivă și cea de detecție, pe care medicii dermatologi le aplică, în funcție de specificul fiecărui pacient.

„Acest simplu gest de examinare a aluniților este, de fapt, o protecție pe termen lung pentru sănătatea pielii. În primul rând, prin prevenție sau prin detecție” spune dr. Ruxandra Săndulescu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru prevenție, medicii recomandă verificarea anuală a alunițelor, cu ajutorul aparatului denumit dermatoscop.

„Când vorbim despre prevenție, ne referim la faptul că fiecare persoană trebuie să vină să-și verifice alunițele odată pe an la medicul dermatolog. Ne uităm cu dermatoscopul și așa vedem modificările” mai spune dr. Ruxandra Săndulescu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Echipe multidisciplinare pentru sănătatea noastră

În cazul în care apar modificări, este recomandată îndepărtarea alunițelor. Dacă aceste modificări iau forma unui melanom, se recomandă un consult multidisciplinar.

„Când vorbim despre detecție, putem diagnostica alunițe atipice. Le scoatem și nu pun nicio problemă. Dacă suspectăm un melanom, tratamentul este mai complex și multidisciplinar. De aceea insist că alunițele trebuie verificate o dată pe an cu dermatoscopul” mai spune dr. Ruxandra Săndulescu, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.