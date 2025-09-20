VIDEO 13 ani, vârsta la care copiii sunt tentați să consume droguri. Iată de ce

Tot mai multe studii oficiale care analizează problema consumului de droguri în cazul adolescenților explică faptul că cei mai mulți dintre ei sunt tentați să cadă în capcana substanțelor interzise în jurul vârstei de 13 ani. Există mai multe explicații psihologice care definesc această dorință a copiilor de 13 ani de a consuma droguri.

„În ultimele rapoarte europene se arată că în diverse etape de vârstă există diferențe mici între genuri în ceea ce privește genul. Cu alte cuvinte, fetele încep să consume droguri nu egalează și nu depășesc băieții, dar crește foarte mult consumul de droguri la fete în perioada gimnaziului” spune Mihai Copăceanu, psiholog, specialist în adicții, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Din perspectivă psihologică, la 13 ani, copiii încep să nu-și mai dorească să fie tratați ca niște copii și de multe ori asociază această tendință de a se crede maturi cu consumul de droguri.

„Pot să spun că există de la 13 ani, există un moment în dezvoltarea copiilor când încep să consume droguri. Dacă la clasa a 8-a elevii sunt mai preocupați de examenul care-i ajută să intre la liceu, la clasa a 7-a se întâmplă un fenomen foarte interesant, pentru că la 13 ani ei nu mai vor să fie copii, preadolescenți și vor cumva să sară etapele să ajungă adolescenți și să consume droguri” mai spune e Mihai Copăceanu, psiholog, specialist în adicții, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.