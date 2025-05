VIDEO 5 minute, 10 întrebări și un test care spune totul despre posibila dependență de alcool

Un test simplu care poate fi accesat pe internet ne poate ajuta să identificăm dacă avem probleme în legătură cu dependența de alcool și cum să depășim această stare. Despre eficiența lui a vorbit, în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, Oana Crăciun, director de comunicare în cadrul Asociației Aliat pentru Sănătatea Mintală.

„Testul acesta audit este un instrument foarte simplu, durează 5minute și conține câteva întrebări. Este creat foarte simplu, iar orice persoană și-l poate aplica. Ideal este să fie un specialist, noi de aceea am format voluntari și am luat alături de noi psihoterapeuți și psihiatrii, că să putem fi mai mulți. Pentru că intervenția are o eficiență mai mare, atunci rezultatul este mult mai mult când există o interpretare a testului” susține Oana Crăciun.

Un instrument util

Testul ajută la crearea unui plan de acțiune în ceea ce privește modalitățile prin care o persoană poate fi ajutată să scape de dependența de alcool sau, de ce nu, de alte tipuri de adicții.

„Această interpretare ne ajută să creăm un plan despre cum va fi evoluția viitoare. Pentru că dincolo de cantitate și frecvență sunt câteva întrebări care ne arată felul în care consumul de alcool le afectează sănătatea pe termen lung. Este recomandat ca testul să se facă anual” mai spune Oana Crăciun.

Testul, accesibil pe internet

Testul poate fi completat pe internet, pe pagina alcoolhelp.ro. Este unul dintre cele mai vechi site-uri creat special pentru a-i ajuta pe oameni să renunțe la consumul excesiv de alcool.

„Oamenii pot da de noi online. Avem platforma alcoolhelp.ro, una dintre cele mai vechi. Există din 2009 în România. Avem și o secțiune pentru consiliere. Oamenii pot primi informații valoaroase dacă intră pe acest site” mai spune Oana Crăciun.