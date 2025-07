VIDEO A scăzut dramatic vârsta consumului de droguri în România. Medic: „Cel mai mic pacient a avut 11 ani”

Secția de Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgență „Grigore Alexandrescu„ din București tratează toate cazurile de intoxicații, inclusiv pe cele provocate de consumul de substanțe interzise. Prezentă în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, dr. Viorela Nițescu, șef secție Toxicologie din cadrul acestei unități medicale a explicat care este incidența cazurilor de copii care consumă droguri și cât de mult a scăzut vârsta de consum în România.

„Practic la noi în secție ajung pacienți din București și tot sudul României și pacienți gravi din toată țară. Noi avem legături strânse cu alte spitale care au departe de Toxicologie și unde tratează intoxicațiile și avem o imagine de ansamblu a acestor intoxicații și supradoze. Ele reprezintă, după cum am mai spus, numai vârful ice-bergului în rândul consumului de droguri în România. Cea mai mică vârstă din statistica pe care am făcut-o recent și care s-a întins pe 6 ani. Copilul cu vârsta cea mai mică a fost un băiat de 11 ani care era și consumator și a venit la spital cu supradoză” susține dr. Viorela Nițescu, șef secție Toxicologie – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București.

15% dintre cazuri sunt generate de consumul de substanțe interzise

Anual, secția de Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București tratează peste 1000 de cazuri de intoxicații. 15% dintre aceste reprezintă cazurile de consum de substanțe interzise.

„În general, într-un an se internează 1000-1200 de copii cu intoxicații, de toate felurile. Dintre acestea cam 10-15% sunt intoxicații cu substanțe interzise. În primele 6 luni, dintr-un total de 546 de copii cu intoxicații, 68 au fost adolescenți cu supradoze și cu intoxicații generate de abuzul de substanțe interzise. Am observat o creștere a numărului pacienților și se observă această creștere de la un an la altul” mai spune dr. Viorela Nițescu, șef secție Toxicologie – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București.