VIDEO Beneficiile imunoterapiei în tratamentul cancerului de sân

Progresele făcute în domeniul medical au condus la crearea de noi terapii prin care cancerul să poată fi tratat. Una din aceste terapii este imunoterapia. Medicamentele administrate bolnavilor au rolul de a întări sistemul imunitar astfel încât să poată distruge tumorile canceroase.

„Imunoterapia luptă cu sistemul nostru. Noi avem niște limfocite pe suprafața celulelor tumorale care răspund ca niște anticorpi la terapia aceasta care le distruge. Practic imunoterapia este un tratament care întărește sistemul nostru imunitar ca să lupte împotriva celulelor tumorale” explică dr. Loredana Boșcuță, medic specialist oncologie medicală- Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Beneficiile hormonoterapiei

Dacă apariția cancerului are legătură cu anumite dereglări hormonale, specialiștii vor recomanda hormonoterapia. Această terapie are rolul de a diminua secreția de hormoni din corp, tumorile fiind astfel mai ușor de tratat.

„Hormonoterapia inhibă secreția de hormoni pe care noi o avem când dezvoltăm această boală, dacă este dependentă de hormoni bineînțeles, și care se vede la microscop când se citesc rezultatele biopsiei. După biopsie realizăm imunohistochimia, adică fragmentul prelevat se colorează în niște colorații speciale, iar această analiză ne spune dacă tumora este dependentă de hormoni sau nu. Și aici intră în discuție terapia hormonală și astfel se inhibă secreția de hormoni ca să țină pe loc pentru a nu progresa celulele tumorale” mai spune dr. Loredana Boșcuță, medic specialist oncologie medicală- Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.