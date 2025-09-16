VIDEO Beneficiile suplimentelor cu vitaminele D3 și K2 lipozomale, create în laboratoarele Cosmo Pharm

Prezentă pe piața suplimentelor alimentare din România de peste trei decenii, compania Cosmo Pharm oferă o gamă variată de astfel de produse. Pentru că sezonul rece se apropie și trebuie să ne pregătim organismul astfel încât să facă față virusurilor de răceală și gripă, o alternativă eficientă o reprezintă combinația de vitamina D3 și K2 lipozomală.

Această combinație unică de vitamine esențiale este acum oferită într-o formulă avansată, al cărei rol este de a maximiza efectele benefice ale celor două vitamine, D3 și K2. Suplimentul alimentar produs de Cosmo Pharm poate fi administrat în timpul mesei. Fiind vorba despre vitamine lipozomale, adică se dizolvă în grăsimi, este necesar să consumăm pește sau să adăugăm ulei sănătos într-o salată, pentru a îmbunătăți efectul suplimentului.

„Fiind vitamine liposolubile, aceste două vitamine sunt din categoria celor liposolubile asta înseamnă că se dizolvă eficient în grăsimi. Astfel, putem să le asociem meselor mai grase, când mâncăm pește sau brânză mai grasă sau punem ulei în salate” susține dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Este important ca organismul nostru să fie mereu sănătos și pregătit să facă față oricăror afecțiuni. De aceea, este potrivit să administrăm împreună vitaminele D3 și K2. Iar acum totul este posibil datorită suplimentului produs de Cosmo Pharm.

„Este de preferat ca vitamina D3 și K2 să fie luate împreună. Fiecare are rolul ei. Nu este greșit să le luăm și separat, dar atâta timp cât există dovezi că lucrează bine împeună de ce nu? Mai ales că există produse care le combină în aceeași capsulă. Ceea ce este bine că e ușor de administrat” mai spune dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.