VIDEO Calculul corect al Indicelui de Masă Corporală și ce spune acest indicator despre sănătatea noastră

Indicele de Masă Corporală reprezintă un indicator de referință care joacă un rol important în evaluarea stării noastre de sănătate, mai ales atunci când dorim să știm dacă suferim sau nu de obezitate. Pe baza acestei valori știm dacă avem nevoie să ținem o dietă sau dacă greutatea noastră este corespunzătoare.

„Obezitatea este definită în primul rând de valoarea Indicelui de Masă Corporală, care este un indicator stabilit să ne măsoare greutatea. El se calculează prin împărțirea greutății pacientului, la înălțimea la pătrat. De acolo avem un număr care se încadrează în diverse etape. Normal înseamnă un IMC cuprins între 20 și 25, apoi trecem la suprapondere. În cazul acesta valoarea IMC este între 25-30. Când ajungem la IMC peste 30 ajungem la obezitate” spune dr. Ștefan Petrea, medic primar chirurgie generală, Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Gradele obezității

În funcție de valoarea IMC-ului, obezitatea poate fi încadrată în mai multe grade. Cel mai grav este gradul de obezitate morbidă sau extremă.

„În funcție de IMC, obezitatea are la rândul ei mai multe grade. Dacă am ajuns la valoarea de peste 40, apare obezitatea morbidă sau extremă. Când am ajuns la obezitate înseamnă că am ajuns deja la o boală, la un proces patologic de care suferă pacientul, discutăm de o afecțiune pe care trebuie să o tratăm” spune dr. Ștefan Petrea, medic primar chirurgie generală, Ponderas Academic Hospital – Rețeaua Regina Maria.