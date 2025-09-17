VIDEO Ce este inteligența emoțională și cum ne ajută în viața de zi cu zi

De foarte multe ori, în interacțiunea cu ceilalți, am descoperit oameni care sunt mult mai empatici și care arată mai multă conținere și înțelegere decât ne-am fi așteptat. În cazul acesta, putem vorbi despre o dezvoltare a inteligenței lor emoționale. Inteligența emoțională tocmai asta face, ne ajută să ne înțelegem stările în raport cu ceilalți, astfel încât relațiile noastre, indiferent de natura lor, să funcționeze într-un mod eficient și fără conflicte.

„Inteligența emoțională se referă la puterea de conștientizare emoțiile, să le putem regla să facem ceva cu ale noastre. De asemenea, o bună inteligență emoțională înseamnă să poți conștientiza și să gestionezi și emoțiile altuia, atunci când ești într-o relație, când porți o discuție. E important să fii acolo prezent și să fii conștient de ce simte celălalt” spune Raluca Ștefan, psiholog și psihoterpeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Importanța inteligenței emoționale în relații

Menținerea relațiilor este un avantaj pe care îl oferă inteligența emoțională. Practic, ea vine să întărească relațiile și să le îmbunătățească. Iar când vorbim despre relații, specialiștii se referă la toate legăturile pe care le avem, fie de cuplu, fie cele de la serviciu.

„Când mă refer la relație, nu mă refer la cupluri exclusiv. Poate fi vorba despre relațiile cu colegii de muncă sau relațiile cu familia. Chair și relațiile cu copiii. În orice fel de relație e importantă inteligența emoțională. De multe ori aș spune și cred că e mult mai importantă decât inteligența cognitivă” mai spune Raluca Ștefan, psiholog și psihoterpeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.