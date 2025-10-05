VIDEO Ce înseamnă sportul pentru Teodora Stoica: „Eu spun mereu că mi-a salvat viața”

Fiica lui Mihai Stoica, manager FCSB, Teodora Stoica, și-a deschis sufletul în fața psihologului Bianca Poptean, realizatoare a emisiunii „Minți sclipitoare”. La rândul său cunoscută publicului de pe micul ecran, fiind realizatoarea unei emisiuni pe canalul Prima Sport, Teodora a vorbit despre cum sportul i-a influențat în mod pozitiv viața.

„Eu mereu zic că sportul mi-a salvat viața. Și o plimbare poate fi sport. Eu în perioada în care am fost singură în depresie, nu ai putere să faci ceva. Atunci m-au ajutat oamenii și cățeii, pentru că trebuia să ies afară cu ei. Atunci am realizat că încet-încet dacă mă mișc găsesc aer mai curat decât cel din casă. Îmi dădeam seama că mă simt mai bine, apoi de la o plimbare am început să alerg și mi-am dat seama că funcționează” spune Teodora Stoica, realizatoare Prima Sport.

În urma unor probleme medicale serioase, Teodorei Stoica i s-a spus că nu va mai putea fac sport niciodată. Ea însă s-a ambiționat și a continuat să facă mișcare. Iar sportul a ajutat-o să treacă peste toate problemele de sănătate.

„Mie mi s-a spus că nici nu mai pot face sport niciodată, și uite că pot. Este o depășire de limite” a mai spus Teodora Stoica.