VIDEO Ce se întâmplă cu sângele donat? Teste de laborator amănunțite pentru siguranță

Odată recoltat de la donatori, sângele trece prin multe procese de testare până când ajunge să fie transfuzat persoanelor care au nevoie de el. Despre toate aceste aspecte a vorbit la „Doza de prevenție”, Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București.

„Este un întreg proces și aici profit de ocazie și mulțumesc tuturor celor care lucrează în Centrul de Transfuzie. Există multe etape fără de care nu se poate și în fiecare dintre ele intervine un om. Experiența lor e vitală” susține Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Totodată, se efectuează mai multe teste de laborator pentru a fi siguri că sângele recoltat este de calitate și poate fi transfuzat pacienților care au nevoie.

„Punga odată ce a fost recoltată ajunge în laboratorul de procesare. Acolo este centrifugată și obținem dintr-o pungă mai multe componente sanguine. Apoi sângele este supus și unor teste de laborator pentru a depista infecțiile transmise prin sânge și laboratorul unde descoperim grupele sanguine și RH-ul. Sunt multe aspecte care sunt luate în calcul în procesul de transfuzie. Apoi fiecare pungă de sânge este verificată și validată și trimisă către spitale, acolo unde este nevoie de sânge” mai spune Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.