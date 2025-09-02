VIDEO Cele 53 de tipuri de zâmbete și importanța lor pentru viața socială

Zâmbetul joacă un rol important în viața noastră socială și profesională. Pentru a ne bucura de fiecare zâmbet trebuie însă să avem o dantură sănătoasă. Menținerea sănătății orale se realizează doar cu ajutorul medicilor stomatologi. Controalele regulate la medicul dentist ne conferă încredere și ne ajută să zâmbim în orice situație.

„Există multe tipuri de zâmbet. Sunt unele clasificări care spun că există 53 de tipuri de zâmbet. Este un instrument nemaipomenit de comunicare sau negociere. Tipologia de zâmbet sau modul cum zâmbești, dacă zâmbești larg, deschis, cu toată gura, poate să spună despre tine că ești un om optimist și de succes, că ai o cale fermă și sigură în viață” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Zâmbet frumos, dinți sănătoși

Un zâmbet frumos se obține doar cu ajutorul unei danturi fără probleme. Astfel, trebuie să fim conștienți de importanța menținerii sănătății orale. Iar asta se poate face doar prin controale regulate la medicul stomatolog.