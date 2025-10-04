VIDEO Cum a învins cancerul Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, manager FCSB

Realizatoare Prima Sport, Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, managerul FCSB, a vorbit la Medika TV despre lupta pe care a dus-o cu cancerul. Teodora a povestit faptul că doar atitudinea pozitivă și schimbarea completă a stilului de viață au salvat-o de la moarte. Mai mult, diagnosticul a ajutat-o să descopere multe lucruri pozitive despre propria persoană.

„Am mai uitat de perioada respectivă, am un jurnal pe care l-am ținut atunci. În totdeauna am găsit lucruri pentru care sunt recunoscătoare. În primul rând că n-am murit, că sunt aici și a fost o perioadă grea pentru că nu eram așa puternică așa cum sunt acum. Nici nu puteam să mă gândesc, mai ales să vorbesc deschis despre un astfel de diagnostic” spune astăzi Teodora Stoica, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare” de la Medika TV.

A fost o luptă imensă cu propriile gânduri și propria personalitate, pe care Teodora a reușit să o câștige.

„Când zici cuvântul cancer e destul de dur…dar faci ce poți. M-am adunat încet-încet, m-au ajutat foarte mult oamenii din jur în perioada respectivă. Și am căutat să văd ce pot face eu, pentru că oricum Dumnezeu e cel care decide. Cam jumătate de an mi-a luat să mă adun, să procesez, pentru că inițial nu înțelegeam” mai spune realizatoarea Prima Sport.

Totodată, acest diagnostic a ajutat-o să descopere multe lucruri pozitive despre personalitatea sa, dându-și astfel seama că poate fi puternică.

„Am învățat despre mine că pot să lupt, că pot trece peste o astfel de experiență. De fapt asta e cel mai important că poți trece peste, dar trebuie să vrei. Încrederea în tine contează și, de asemenea, să nu lași mintea s-o ia razna. Uneori, mintea poate fi cel mai mare dușman al tău” a mai spus Teodora Stoica.