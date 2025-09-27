VIDEO Cum a trăit momentul pierderii mamei jurnalista Raluca Al-Haddad

Pierderea persoanelor dragi aduce multă suferință pentru cei care trec printr-o astfel de experiență. Despre momementul pierdeirii mamei sale, jurnalista Prima News, Raluxa Al-Haddad a vorbit în cadrul unei ediții încărcate de emoție a emisiunii „Minți sclipitoare”, de la Medika TV.

„Din lucrurile negative pe care le-aș avea de spus despre mama, pe mine m-a terorizat cu ideea de o să vedeți voi când n-o să mai fiu eu. Eu am trăit cu teroarea că ea va păți ceva, la modul că în copilărire aveam coșmaruri. Și cumva m=am trezit că n-a fost așa greu. Îmi amintesc teroarea și încă o simt” a mărturisit jurnalista Raluca Al-Haddad.

Vestea unui diagnostic atât de grav a fost foarte greu de dus pentru invitata psihologului Bianca Poptean. „A fost primul șoc de groază, când a început să se întâmple ziua de care mi-a fost frică toată viața. Țin minte cabinetul, cum am încercat să-i zâmbesc..” mărturisește Raluca Al-Haddad.

După o viață încărcată de experiențe diferite, mama jurnalistei Prima News și-a găsit refugiul în tutun. Raluca Al-Haddad spune acum despre mama sa că era o fumătoare înrăită.

„În ultimii 4 ani, pentru că ea a avut cancer la plămâni, dar și alte boli. Când am văzut prima radiografie, m-am gândit că inevitabilul s-a produs. Era o fumătoare convinsă, atât de convinsă încât între mâncare și țigară ar fi ales tot timpul țigara, avea inclusiv o teorie conform căreia țigara era cel mai bun prieten al ei. Probabil era refugiul acela al ei, ea mama de 3 copii, singură, pentru că tata era mereu plecat, plus probleme cu banii” a mai spus jurnalista.