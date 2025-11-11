VIDEO Cum arată prevenția cancerului în România. Ce spun specialiștii 

Programele de screening pentru prevenția bolilor oncologice sunt aproape inexistente, deși în spațiul public se vorbește foarte mult despre prevenție medicală. Specialiștii susțin că există un interes instituțional în acest sens, iar de la anul vor fi inițiate programe de screening pentru bolile oncologice, mai ales în zonele defavorizate din România.

„Anul viitor vor debuta programe de screening care se adresează persoanelor defavorizare. Screening pentru col, sân și cred că și prostată. La sân, cel puțin unde a fost făcută și aplicația, se referă la femei singure, din zone defavorizate. Femei cărora le-ar fi dificil să ajungă la medic. Cred că proiectul este bine gândit” susține prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, medic primar ginecolog cu supraspecializare în chirurgie oncologică și ginecologie oncologică, coordonator al Centrului Național de Competență în domeniul Cancerului, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

O provocare în implementarea programelor de screening va fi colaborarea instituțională între unitățile medicale implicate în activitățile de screening. „Aici sunt și câteva, aspecte mai delicate. Unul dintre acestea se referă la asocierea între centre și colaborare dintre ele care, după mine, trebuie învățată. Unele centre sunt mai avansate, zonele Iași, București, Cluj. Sunt unele regiuni de dezvoltare unde aspectele legate de screening sunt mai puține sau deloc” mai spune prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, medic primar ginecolog cu supraspecializare în chirurgie oncologică și ginecologie oncologică, coordonator al Centrului Național de Competență în domeniul Cancerului, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.