VIDEO Cum explică psihologii nevoia tinerilor de a consuma droguri

Fenomenul consumului de droguri este tot mai prezent în rândul adolescenților și tinerilor din România. Motivele care-i împing către consum sunt diverse și au legătură atât cu stările emoționale proprii, cât și cu anturajul din care aceștia fac parte.

„Sunt nenumărate motive pentru care tinerii aleg să consume droguri. Printre ele se numără o suferință emoțională. Suntem în depresie, ne simțim singuri. Se întâmplă ceva dureros în viața noastră și avem tendința de a apela la anestezice. Unul dintre ele este drogul” Cătălina Constantin psiholog clinician, directorul Centrului de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

De asemenea, alegerea anturajului nepotrivit poate fi un factor declanșator pentru consumul de droguri mai spun psihologii.

„Pot să apeleze la aceste substanțe din cauza presiunii grupului, teribilism, impulsivitate. Dorința de a nu fi exclus. Sunt și victime ale conjuncturii și pentru o mică parte din ei nu reușesc să se mai lase” mai spune Cătălina Constantin psiholog clinician, directorul Centrului de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.