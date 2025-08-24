VIDEO Cum ne ferim copiii de droguri? Părerea specialiștilor

Copiii din România sunt tot mai expuși riscului de a consuma droguri, iar mulți dintre ei cad în această capcană. Din păcate, pentru foarte mulți părinți este imposibil să le acorde protecția de care au nevoie, pentru că, la rândul lor, adulții au alte responsabilități pe care și le-au asumat tot pentru a fi alături de copiii lor.

„Lor le-ar trebui cât mai mult timp ca să stea alături de copiii lor. Ca să-l susțină, ca să-l supravegheze, ori nu au acest timp, pentru că în același timp trebuie să muncească, să nu-și piardă locul de muncă pentru a le asigura traiul de zi cu zi„ susține dr. Viorela Nițescu, medic primar pediatru, șefa secției Toxicologie – ATI la Spitalul Clinic de Urgență „Grigore Alexandrescu” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai multă atenție la anturajul copiilor

Totuși, în ciuda multelor responsabilități pe care le au, părinții ar trebui să fie mai atenți la anturajul sau locurile pe care copiii le frecventează.

„Copiii merg la cluburi, festivaluri, petreceri private, care se desfășoară la un anumit nivel și acolo există aceste tentații pentru a se distra, pentru a simți mai bine, pentru a dovedi că sunt capabili, că sunt cool cum spun ei” mai spune dr. Viorela Nițescu, medic primar pediatru, șefa secției Toxicologie – ATI la Spitalul Clinic de Urgență „Grigore Alexandrescu” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.