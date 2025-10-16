Cum poate fi recunoscută criza epileptică

Principalul simptom al epilepsiei este criza epileptică. Ea se poate manifesta din senin și este foarte ușor de recunoscut. În cazul în care întâlnim o astfel de persoană este necesar să cerem sprijinul medicilor, de urgență.

„Cel mai recunoscut tip de criză epileptică este criza tonico-cronică generalizată. Înainte de a debuta criza poate să apară o avertizare sau nu, persoana este fie mai apatică, fie mai euforică, dar de foarte multe se întâmplă ca o criză să apară fără avertizare. Pacientul își pierde starea de conștientă, care și poate suferi traumatisme” explică dr. Cristina Ivan, medic specialist neurolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mod de manifestare a crizei epileptice

Criza epileptică are mai multe moduri în care se manifestă și este necesar să o recunoaștem încă din momentele sale de debut.

„În primă fază, faza tonică, din cauza contracturii pacientul poate scoate un sunet puternic, își poate mușca limba. Există risc de sufocare, dar nu pentru că pacientul își înghite limba. În timpul acesta și tegumentele și buzele sunt cianotice, ulterior poate să apară și incontinența urinară. Durează în jur de 10-20 de secunde. Apoi apare un tremur generalizat care reprezintă o relaxare a contracturii” mai spune dr. Cristina Ivan, medic specialist neurolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.