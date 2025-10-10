VIDEO De ce te dor articulațiile când stai în frig? Explicațiile specialiștilor

În funcție de sezon trebuie să avem o ținută vestimentară adecvată, altfel riscăm să avem probleme de sănătate. În sezonul rece, perioadă în care ne aflăm deja, este bine să acordăm atenție articulațiilor, purtând ținute călduroase. Expunerea la frig a articulațiilor poate declanșa o serie de afecțiuni reumatice pe care nici nu știam că le avem.

„Expunerea repetată la frig slăbește din structura tendoanelor și a mușchilor, generând astfel sensibilitate. Astfel, apar durerile, pot să apară chiar și inflamații. Poate să favorizeze apariția unei probleme reumatice” susține dr. Tarek Nazer, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Frigul și moștenire genetică

Cu toate acestea, problemele articulare generate de frig au și o cauză genetică. Adică, durerile reumatismale apar mai ales în cazul persoanelor care au o predispoziție în acest sens.

„Dacă o persoană favorizează apariția durerilor reumatice, atunci acea persoană ajută organismul să dezvolte, ceea ce nu a dezvoltat. Adică există o predispoziție, iar statul prelungit în frig provoacă apariția simptomelor. Unele persoane au această predispoziție, dar dacă respectă regulile nu vor avea niciodată probleme din acest punct de vedere” mai spune dr. Tarek Nazer, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.