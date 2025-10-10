VIDEO De ce te dor articulațiile când stai în frig? Explicațiile specialiștilor

FacebookEmailWhatsApp

În funcție de sezon trebuie să avem o ținută vestimentară adecvată, altfel riscăm să avem probleme de sănătate. În sezonul rece, perioadă în care ne aflăm deja, este bine să acordăm atenție articulațiilor, purtând ținute călduroase. Expunerea la frig a articulațiilor poate declanșa o serie de afecțiuni reumatice pe care nici nu știam că le avem.

„Expunerea repetată la frig slăbește din structura tendoanelor și a mușchilor, generând astfel sensibilitate. Astfel, apar durerile, pot să apară chiar și inflamații. Poate să favorizeze apariția unei probleme reumatice” susține dr. Tarek Nazer, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Frigul și moștenire genetică

Cu toate acestea, problemele articulare generate de frig au și o cauză genetică. Adică, durerile reumatismale apar mai ales în cazul persoanelor care au o predispoziție în acest sens.

„Dacă o persoană favorizează apariția durerilor reumatice, atunci acea persoană ajută organismul să dezvolte, ceea ce nu a dezvoltat. Adică există o predispoziție, iar statul prelungit în frig provoacă apariția simptomelor. Unele persoane au această predispoziție, dar dacă respectă regulile nu vor avea niciodată probleme din acest punct de vedere” mai spune dr. Tarek Nazer, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro