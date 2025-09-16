VIDEO Diabetul, o boală fără simptome care dezechilibrează tot organismul

Diabetul acționează ca un inamic tăcut. Valorile crescute ale glicemiei nu ne dau de gândit faptul că ceva se petrece în organismul nostru, până când, odată ajunși în fața medicului, primim diagnosticul care ne schimbă viața semnificativ. Din fericire, boala poate fi ținută sub control cu medicație și dietă, conform indicațiilor specialiștilor. Nerespectarea sfaturilor medicale complică lucrurile și riscăm să avem multe probleme de sănătate.

„Valorile ușor modificate ale glicemiei nu dor. În momentul în care avem un dezechilibru metabolic semnificativ pot să apară unele modificări precum tulburările de vedere, poate să apară setea, nevoia de a merge mai des la baie și atunci să ne punem semne de întrebare” susține dr. Anca Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Valorile crescute ale glicemiei nu dau simptome, de aceea aceasta trebuie verificată periodic, prin efectuarea analizelor medicale. Nu contează vârsta, ci doar prezența la medic în scop preventiv ne poate ajuta.

„Trebuie să știm că diabetul nu doare. O glicemie ar trebui verificată de la orice vârstă. Intră această analiză de laborator, intră în pannelul celor uzuale” mai spune dr. Anca Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Diabetul este însă o boală cronică pe care o putem gestiona în favoarea noastră, dacă respectăm indicațiile terapeutice ale medicului. Se spune că 90% din tratament reprezintă dieta și mișcarea. Dacă facem sport și mâncăm ceea ce medicul ne-a recomandat, vom întârzia cât mai mult complicațiile diabetului.