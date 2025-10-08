VIDEO Diagnostic tot mai des întâlnit: Tumorile cerebrale. Medicul Neurochirurg Ștefan Mindea a vorbit la Medika TV despre cauze

Prezent în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, medicul neurochirurg Ștefan Mindea a precizat faptul că tumorile cerebrale reprezintă o patologie oncologică tot mai des întâlnită. În ultimii ani, susține medicul, a crescut îngrijorător numărul persoanelor tinere care primesc un astfel de diagnostic.

„Din nefericire sunt multe tumori cerebrale, maligne, care sunt foarte agresivă. Sunt unele ipoteze care generează aceste cazuri. Ideea este că activitatea biologică a tumorilor devine din ce în ce mai agresivă și asta reprezintă probleme pentru societatea noastră. Patologii sau formațiuni tumorale precum glioblastomul, care în cărțile de neurochirurgie erau descrise în cazul pacienților de peste 60 de ani, acum devin o realitate chiar pentru pacienți de 20 sau 30 de ani” susține medicul Ștefan Mindea.

Disfuncțiile ale sistemului imunitar, principala cauză

Tumorile cerebrale au drept cauză disfuncțiile apărute la nivelul sistemului imunitar. Imunitatea este tot mai slăbită atât din cauza alimentației nesănătoase, cât și a factorilor de mediu. „Creierul uman și tot sistemul nervos este bazat pe un sistem imunitar sănătos. Dacă acest sistem imunitar este compromis cu tot ce introducem în organism de la alimentație, tratamente medicale, de la toxinele pe care le preluăm din mediu, creează o tulburare în sistemul imunologic” mai spune medicul neurochirurg Ștefan Mindea.