VIDEO Dieta mediteraneeană și beneficiile pentru prevenția diabetului de tip 2

Diabetul de tip 2 este provocat de stilul alimentar nesănătos. Specialiștii recomandă pentru prevenție să înlocuim alimentele care ne pot dăuna cu cele incluse pe lista dietei mediteraneene. Legumele, cerealele integrale și carnea de bună calitate ne pot ajuta să ținem această boală la distanță.

„Diabetul de tip 2 este în creștere. De ce și la tineri? Pentru că stilul de viață nesănătos influențează foarte mult dezvoltarea acestuia. Practic, se spune că 70% din bolile cronice netransmisibile sunt generate de stilul de viață nesănătos. Nutriția este un factor important. În momentul în care exagerăm cu alimentele dulci, cu foarte mult zahăr și alimente procesate, deschidem calea spre diabetul zaharat de tip 2” susține Anca Hâncu, medic nutriționist, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Beneficiile dietei mediteraneene

Dieta mediteraneeană și-a dovedit eficiența în prevenția diabetului de tip 2, de aceea medicii recomandă să ne schimbăm stilul alimentar și să consumăm cât mai multe alimente care sunt incluse în dieta mediteraneeană.

„În ultima perioadă nu se mai pune accent pe un singur aliment, ci pe combinarea dintre alimente, pe modele alimentare. Și în acest sens modelul câștigător este modelul mediteraneean care are dovezi clare de prevenție a diabetului de tip 2. Model alimentar bazat foarte mult pe legume și vegetale. Ne luăm carbohidrații din legume. Cerealele integrale, pâinea de secară. Carne de bună calitate, pui, curcan, pește. De asemenea, sursa principală de grăsime trebuie să fie uleiul de măsline. Totuși trebuie mâncat cu moderație altfel riscăm să facem exces caloric” mai spune Anca Hâncu, medic nutriționist, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.