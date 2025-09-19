VIDEO Dr. Evelyn Cristrescu, medic de familie: „A crescut numărul cazurilor de COVID-19”

Statisticile oferite de autoritățile sanitare din România, în legătură cu incidența tot mai crescută a cazurilor de COVID-19, sunt confirmate și de medicii de familie. Aceștia susțin că, într-adevăr, în această perioadă oferă consultații persoanelor care au simptomatologie specifică bolii COVID-19.

„Sunt multe cazuri de COVID-19, au fost peste vară au fost și acum, probabil vor începe să se împuțineze. Virusul COVID-19 este ca o gripă de vară, când se mai răcește vremea se diminuează, dar reapare în vara următoare, lucru cu care cred că ne așteptam că odată apărut în viețile noastre, aici va rămâne” susține dr. Evelyn Cristescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Nu există vaccin

Pentru noile variante ale virusului care provoacă boala COVID-19, SARS-CoV-2, nu mai există vaccin adaptat. De altfel, în România nu se mai găsește nici vaccin pentru tulpinile anterioare.

„În ceea ce privește vaccinarea împotriva acestui virus, nu știu dacă mai există vaccin împotriva COVID-19. Sunt persoanele deja cu probleme serioase de sănătate care pot Face forme grave. Dar, în lipsa unui vaccin vom trece prin COVID-19 așa cum este” mai spune dr. Evelyn Cristescu, medic de familie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Simptomele tulpinii actuale ale virusului care provoacă boala COVID-19 includ dureri de cap, nas înfundat, tuse și senzația de durere puternică în gât. De asemenea, medicii vorbesc și despre pierderea gustului și a mirosului.