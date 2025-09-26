VIDEO Dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog: „Mergi la dentist și ai grijă de inimă”

D

Între boala parodontală și problemele cardiace există o strânsă legătură, pentru că microbii care apar în pungile parodontale pot migra și pot afecta inima. De aceea, pentru sănătatea inimii este necesar să acordăm atenție sporită și sănătății orale.

„Microbii din pungile parodontale care se formează în jurul dinților generează regresia osului, duce la retragerea gingivală, se duc direct la inimă„ explică dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Importanța prevenției pentru sănătatea orală

Sănătatea orală se poate menține prin prevenție medicală. Medicii stomatologi recomandă efectuarea periodică a controalelor stomatologice și remedierea problemelor dentare atunci când apar într-un stadiu incipient.

„De aceea prevenția este foarte importantă. Avem nevoie de controale periodice, cu radiografie panoramică, pentru că deseori pacientul poate să arate clinic bine, dar dacă facem o radiografie de control se observă că sub o punte veche deja s-a întâmplat o infecție sau sub o lucrare veche deja jumate din dinte este distrus” a msi spus dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.