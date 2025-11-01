VIDEO Dr. Radu Țincu despre drogul preferat al tinerilor: „Este canabisul, evident!”

Consumul de droguri este o realitate în România, mari amatori ai substanțelor interzise fiind copiii și adolescenții. Medicul Radu Țincu susține că aceștia preferă să consume canabis, pentru că este o substanță interzisă foarte ușor de procurat.

„Știm că se consumă substanțe psihoactive în perioada adolescenței, cea mai cunoscută și cea mai consumată substanță este canabisul. Este o substanță disponibilă, nu este foarte scumpă și este preferată, pentru că tinerii au câteva percepții. Canabisul este un drog ușor, este că nu putem compara toxicitatea canabisului cu cea a heroinei, fără un dubiu că are o toxicitate redusă, dar cum le spun studenților la primele cursuri, orice substanță poate fi mortală dacă este introdusă într-o doză suficient de mare încât să producă toxicitate„ explică prof. univ. dr. Radu Țincu, medic primar ATI- toxicologie, șef Secție Clinică ATI 2 – Spitalul Clinic de Urgență București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Totodată, medicul atrage atenția cu privire la faptul că, indiferent de tipul de substanță administrat, consumul de droguri este periculos pentru sănătate. Din păcate, mulți tineri aleg să își administreze aceste substanțe în exces, punându-și și mai mult în pericol sănătatea.

„Doza este cea care face diferența dintre o substanță care are efecte benefice și una care poate să te ucidă. Am avut pacienți care ajuns la spital cu supradoză de canabis, cu palpitații, cu tulburări de ritm cardiac și stare de agitație. Acest lucru venind și dintr-o vulnerabilitate individuală pe care fiecare o are la o anumită substanță” mai spune prof. univ. dr. Radu Țincu, medic primar ATI- toxicologie, șef Secție Clinică ATI 2 – Spitalul Clinic de Urgență București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.