VIDEO Dr. Ștefan Mindea, medic neurochirurg: „Intervențiile ultra minim invazive sunt o realitate”

Patologiile coloanei vertebrale, precum și cele tumorale sunt o realitate tot mai des întâlnită în practica medicală. De cele mai multe ori, tratamentele pentru acest gen de afecțiuni impun intervenții chirurgicale ample. În urma formării sale profesionale în Statele Unite ale Americii, medicul neurochirurg Ștefan Mindea, stabilit în prezent la Constanța, a a dobândit competențele necesare efectuării operațiilor ultra minim invazive. Despre ce presupune această metodă chirurgicală revoluționară, medicul a explicat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

„Coloana noastră are pe mijloc multe structuri oase. Operația clasică efectuată destul de rar în România reprezintă o incizie pe mijloc, încât se separă mușchii, ligamentele, tendoanele de pe structurile acestea. Operația minim invazivă reprezintă operația clasică, dar la o scară mai mică. Tot pe mijloc, tot în aceeași zonă, eliberând structurile acestea. Este superioară celei clasice, dar implică aceleași complicații și tehnici de recuperare. Tehnica ultra minim invazivă, abord lateral, încearcă să evite toate structurile acestea esențiale pe mijloc și operațiile să fie efectuate prin niște incizii foarte mici, cât mai departe de mijloc. Uneori chiar și pe laterala corpului” susține dr. Ștefan Mindea.

Patologii care pot fi tratate ultra minim invaziv

Intervențiile chirurgicale ultra minim invazive pot fi efectuate în cazul multor afecțiuni, nu doar în al celor care vizează coloana vertebrală. „În ceea ce privește patologiile care se pretează la această tehnică, nu ne limităm doar la hernia de disc. Noi putem trata spondilolisteză, stenoză de canal lombar. Mai mult aplicăm tehnicile acestea și la facturi și chiar și la tumori. Sfera de patologi este în funcție de experiența medicului„ mai spune medicul Ștefan Mindea.

Beneficiile acestui tratament revoluționar

În ceea ce privește beneficiile intervenției ultra minim invazive, acestea vizează în mod direct pacienții, pentru că recuperarea post operatorie este mult mai rapidă. De asemenea, pentru că presupune o incizie foarte mică, riscul apariției complicațiilor sau al infecțiilor post operatorii se reduce semnificativ. „Pacientul se recuperează foarte rapid, nu este nevoie de dren. Per total, recuperarea este incomparabilă” mai spune dr. Ștefan Mindea.