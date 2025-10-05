VIDEO Experții au vorbit la Medika TV despre conținutul pe care ar trebui să-l aibă Ghidurile pentru prevenirea consumului de droguri

Pentru că fenomenul consumului de droguri în rândul elevilor este tot mai ridicat, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor a luat decizia de a realiza două Ghiuri destinate elevilor și profesorilor pentru a preveni consumul de droguri în rândul tinerilor. Experții în adicții au vorbit la Medika TV despre conținutul pe care ar trebui să-l aibă aceste materiale.

„Pur și simplu să fie informații cât mai clare, cât mai adecvate persoanelor cărora li se adresează. Anumite informați vor fi cuprinse în ghidurile pentru profesori, altele în ghidurile pentru elevi” spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatrie Spitalul „Dr. Alexandru Obregia”, coordonator al Programului Național de Sănătate Mintală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult decât atât, dr. Sorin Pletea consideră faptul că informațiile prezentate în aceste ghiduri ar trebui să fie reale și netrunchiate.

„De asemenea, informațiile trebuie să fie cele reale și adevărate. Trebuie să punem persoanele față în față cu toate consecințele pe care drogurile le au. Persoanele respective trebuie să aibă toate informațiile. Ce face dacă oprește consumul de substanțe, ce se poate întâmpla dacă nu oprește acest consum” mai spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatrie Spitalul „Dr. Alexandru Obregia”, coordonator al Programului Național de Sănătate Mintală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.