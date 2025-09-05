VIDEO Factorii de risc ai herniei de disc

Hernia de disc, alături de alte afecțiuni, poate fi considerată o boală a omului modern. Obezitatea și sedentarismul reprezintă principalii factori de risc ai problemelor care apar la nivelul coloanei.

„Factorii care duc la această afecțiune sunt legați de evoluția în sine a societății. Dintr-o societate predominantă cu activități active, astăzi desfășurăm activități foarte sedentare„ spune dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie-traumatologie, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea, kilogramele în plus nu ne ajută, multe din problemele de articulații și de coloană având drept cauză surplusul ponderal.

„În afară de sedentarism, al doilea factor este legat de greutatea corporală. Obezitatea este un factor favorizant al problemelor la nivelul coloanei„ mai spune dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie-traumatologie, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

