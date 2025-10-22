VIDEO Frecatul la ochi, gestul care poate afecta sănătatea ochilor

De cele mai multe ori ne frecăm la ochi atunci când simțim anumite impurități în interiorul lor. Specialiștii ne recomandă să evităm să facem acest gest pentru că putem afecta sănătatea ochilor. Orice impuritate poate fi eliminată natural, prin clipit.

„Nu este tocmai bine să ne frecăm la ochi atunci când a intrat ceva în ochi, deși prin instinct facem gestul acesta. Cel mai bine este să clipim de mai multe ori. Un clipit forțat va determina creșterea reflexă a cantității de lacrimi și astfel ochiul se poate curăța singur. Este cea mai eficientă soluție” explică dr. Mihnea Vulpe, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De ce lăcrimăm?

Lăcrimatul este un proces natural prin care menținem ochii curați și sănătoși. Abundența lacrimilor este influențată de starea noastră emoțională sau de factorii de mediu. Sunt însă și situații în care lacrimile abundente pot fi un simptom al unei afecțiuni oculare.

„Lăcrimarea poate fi fiziologică, când avem emoții sau bate prea tare vântul, atunci lăcrimatul este ceva normal. Avem însă și situații patologice în care lăcrimarea poate fi cauză fie de o problemă la nivelul glandelor lacrimale, fie de un blocaj la nivelul scurgerii lacrimilor„ mai spune dr. Mihnea Vulpe, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.