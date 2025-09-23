VIDEO Germania, model de urmat în privința accesului la tratamente moderne

—

În timp ce România și alte state europene introduc mai târziu pe piață medicamentele inovative, în alte țări, chiar și din Europa de Est, procesul se desfășoară mult mai rapid. Experții în sănătate publică dau exemplul Germaniei unde accesul la medicamente inovative se realizează imediat după aprobarea lor de către Agenția Europeană a Medicamentului.

„Sunt state care permit accesul la tratamentele inovative în prima zi după aprobarea Agenției Europene a Medicamentului. Pentru 6 luni la un preț propus de producători, dar obligația lui este să prezinte documente cu privire la felul în care funcționează medicamentul în practică și după urmează negocieri între producător și autoritățile germane. Și se ajunge la o înțelegere asupra prețului care poate fi suportat de stat sau companie și care permite accesul pacientului la tratament„ a explicat Nona Chiriac, expert în sănătate publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

În mod surprinzător există și state din Europa de Est unde accesul la tratamente inovative se realizează mult mai repede decât în România.

„Mai sunt și alte state care oferă acces rapid, precum Austria, Cehia, Polonia. Ce se întâmplă aici e faptul că există mai multe modalități de genociere și de împărtășire a riscului financiar între companie și stat” mai spune Nona Chiriac, expert în sănătate publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.