VIDEO Incidență crescută a cancerului de sân în România

Cancerul de sân este una dintre bolile oncologice cel mai des diagnosticate la femei. Din păcate, foarte multe paciente ajung la medic mult prea târziu, iar asta scade speranța de viață a femeilor care suferă de această boală.

„Ca și situație în țara noastră nu stăm foarte bine. În 2020 datele arătau că erau 12 mii de cazuri noi de cancer mamar la femei și aproximativ 4000 de decese. Este cea mai frecventă formă de cancer în România. Îngrijorător este faptul că procentul femeilor diagnosticate în stadii avansate este unul mare, ceea ce scade șansele de supraviețuire” susține dr. Loredana Boșcuță, medic specialist oncologie medicală- Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Importanța controalelor periodice

Controalele periodice specifice pentru depistarea cancerului la sân joacă un rol fundamental în managementul acestei afecțiuni. Dacă boala este descoperită în stadii incipiente, atunci speranțele de viață cresc semnificativ.

„Cu cât este depistată din timp, de aceea e important să avem acces la informare, programe de screening, cu cât este depistat mai precoce poate fi tratat curativ, iar șansele de vindecare pot ajunge până la sută la sută” spune dr. Loredana Boșcuță, medic specialist oncologie medicală- Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.