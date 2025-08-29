VIDEO Includerea alimentelor dulci în dieta diabeticilor, mit sau realitate?

Persoanele diagnosticate cu diabet consideră că includerea în dietă a dulcelui le-ar putea afecta sănătate. Medicii susțin că alimentele dulci pot fi consumate, însă cu multă atenție și cu moderație.

„Acea preconcepție că dacă ești pacient diabetic nu ai voie să mănânci nimic dulce, este greșită. Însă acest dulce trebuie ales și adaptat conform recomandărilor și a tipului de medicație pe care pacientul o urmează. Un pacient care folosește insulină versus un pacient care folosește medicație orală antidiabetică va avea ușoare diferențe de schimbări de regim” susține conf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiuni „Doza de prevenție”.

Dozarea corectă a insulinei

În cazul diabetului zaharat de tip I este necesară administrarea de insulină, pentru că pancreasul nu o mai poate produce în mod natural. Dozarea insulinei se face însă în funcție de alimentele pe care pacienții le consumă în timpul zilei, după reguli clare.

„Spre exemplu, pacient cu diabet de tipul I care face cele 4 prize de insulină pe zi, ce înseamnă asta? Înseamnă o componentă de insulină rapidă și care cupează fiecare mâncare principală. Pancreasul nu mai poate să producă insulină și aducem exogen necesarul de insulină care să acopere cantitatea de carbohidrați de la masa respectivă. A 4-a doză de insulină este cea cu acțiune lentă și care asigură o eliberare lentă de insulină și acoperă 24 de ore nivelul bazal care de obicei îl făcea pancreasul când era funcțional. Dacă i s-a calculat corect cantitatea” mai spune conf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiuni „Doza de prevenție”.