VIDEO Inteligența umană versus Inteligența Artificială în domeniul tehnicii dentare

Tehnologia a luat foarte mare avânt, iar multe din problemele dentare sunt astăzi rezolvate cu ajutorul roboților și Inteligenței Artificiale. Specialiștii în domeniu susțin însă că este imposibil ca tehnologia să înlocuiască oamenii, în special atunci când vine vorba despre munca tehnicienilor dentari.

„Cred că tehnologia o să avanseze mult. Inteligența Artificială a câștigat mult teren în ultima perioadă. Sunt de părere că lucrurile oricum și acum merg într-o direcție bună. Materialele sunt mult mai rafinate, sunt mult mai apropiate de dintele natural și presupun că în 10-15 ani munca tehnicianului dentar va fi foarte simplă și mult ajutată e mașini și tehnologie” spune Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Inteligența umană vs. Inteligența artificială

Chiar dacă se ajută de roboți și Inteligența Artificială, prezența tehnicianului dentar în laboratorul în care sunt fabricate protezele dentare este esențială. De aceea, specialiștii consideră faptul că este imposibil ca omul să fie înlocuit de o mașină în acest domeniu de activitate.

„Totuși, mașinile nu vor înlocui tehnicianul dentar, pentru că acea individualizare trebuie făcută doar de el. Rolul omului rămâne, pentru că micile detalii sunt conturate tot de el. Sunt de părere că tehnologia nu poate observa micile detalii pe care omul le observă. Mă refer aici la diferențele de culoare, până la anumite linii și muchii de tranziție” mai spune Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.