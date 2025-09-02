VIDEO Legătura dintre personalitate și sănătatea orală

Între sănătatea orală și starea noastră de spirit există o strânsă legătură, oricât de nefiresc ar putea fi privit acest aspect. Medicii stomatologi susțin faptul că persoanele care nu se valorizează suficient tind să trateze cu indiferență problemele dentare pe care le au sau refuză să conștientizeze faptul că au nevoie de intervenții stomatologice. O dantură perfectă poate ajuta mult la construirea unei încrederi în sine de nestăvilit.

„O astfel de persoană își spune totdeauna că nu se prețuiește suficient de mult. Este o lipsă de prețuire de sine. În momentul în care realizezi că acest corp fizic și noi trebuie să-l prețuim și să facem prevenție astfel încât să ne ducă în stare bună cât mai mulți ani din viață. Este un moment important” a explicat dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Dr. Lorelei Nassar: „Nu lipsa banilor și a timpului reprezintă problema”

De foarte multe ori, oamenii refuză să ajungă la cabinetul medicului stomatolog invocând lipsa de timp și de bani. Este adevărat, orice intervenție chirurgicală implică niște costuri, greu de acoperit de foarte mulți oameni. Însă, importanța menținerii sănătății orale trebuie privită și din perspectivă psihologică. Persoanele care reușesc să-și recapete funcționalitatea danturii ajung să aibă mult mai multă încredere în forțele proprii.