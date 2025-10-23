VIDEO Legătura mai puțin cunoscută dintre miopie și glaucom

Perosanele care suferă de miopie ar trebui să meargă la medicul oftalmolog pentru controale de rutină pentru a preveni apariția unei afecțiuni mai grave, consecință a miopiei, numită glaucom.

„Ochiul miop , fiind mult mai mare, începe să aibă și niște modificări structurale. Atunci crește și incidența glaucomului. Glaucomul însemnă degredarea progresivă a nervului optic cauzată de o tensiune intraoculară prea mare” susține dr. Lorena Cioracsim, medic oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Glaucomul este o afecțiune care trebuie depistată la timp pentru că are ca efect diminuarea câmpului vizual. În formele grave ale bolii, pacientul are senzația că privește printr-un tub.

„În glaucoamele avansate nervul optic se degradează foarte tare și în stadiile finale se mai păstrează doar vederea centrală, iar pacientul are senzația că vede printr-un tub. Acesta este cea mai gravă formă a bolii și ne-am dori să nu ajunge acolo. De multe ori glaucomul nu doare și ne pierde câmpul periferic fără să ne dăm seama” mai spune dr. Lorena Cioracsim, medic oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.