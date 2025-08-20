VIDEO Metode de diagnostic non invazive în cazul cancerului de colon

Cel mai adesea, atunci când vorbim despre cancerul de colon, medicii utilizează ca metodă de diagnostic colonoscopia. Nu toți pacienții sunt însă de acord cu această procedură și evită să apeleze la ea. Pe cale de consecință, au fost create și alte tipuri de investigații, non invazive, cu ajutorul cărora poate fi depistat precoce cancerul de colon.

„Trebuie să pui accentul pe depistarea precoce a acestui tip de cancer. Cea mai potrivit metodă, din punctul meu de vedere, este colonoscopia. Sunt pacienți care nu-și doresc această metodă, dar care își doresc să afle dacă au probleme ce prezintă riscuri pentru tubul digestiv. Iar în acest caz putem efectua testul de depistare a hemoragiilor onculte în materiile fecale. Practic, poți afla dacă ai sânge în materiile fecale. Când se întâmplă asta, din păcate, trebuie recurs la colonoscopie, pentru că tot nu se poate scăpa de asta. Dar măcar începi cu o metodă neinvazivă, este posibil să nu existe probleme” spune dr. Petru Petrișor, medic primar chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, pot fi efectuate și anumite teste ADN care pot depista, prin analiza materiilor fecale, acele modificări specifice cancerului de colon. Iar precizia acestor teste este foarte mare.

„Mai există și teste de ADN multitargetat care identifică în materiile fecale modificări ale ADN-ului care sunt cunoscute că apar în cancerul de colon sau în polipoze. Și care sunt din punctul meu de vedere sunt mai directe în a diagnostica un cancer de colon, în mod non invaziv, decât hemoragiile oculte" mai spune dr. Petru Petrișor, medic primar chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika".