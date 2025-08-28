VIDEO O boală sau o consecință a altor boli? Totul despre fibroza pulmonară

Fibroza pulmonară a fost considerată multă vreme o boală în sine. Specialiștii explică însă că nu este vorba despre o afecțiune, ci despre o consecință a multor afecțiuni. Practic, funcția respiratorie este afectată de fibroza pulmonară din cauza unor boli precum alergiile severe, lupusul sau sarcoidoza pulmonară.

„Fibroza pulmonară nu este o boală, este o listă lungă de diverse boli. Sunt diverse cauze, diverse severități. Lucrul comun la toate cazurile de fibroză pulmonară este dezvoltarea de țesut cicatricial în structura parenchimului pulmonar. Este o transformare a parenchimului pulmonar normal, elastic, într-un țesut fibros. E ca un zgârci greu de întins care distorsionează arhitectura pulmonară și strică funcția de bază, aceea de a capta oxigenul din aer și a-l transforma în sânge” spune conf. univ. dr. Irina Strâmbu, medic primar pneumolog la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Bolile care pot provoca fibroză pulmonară

Atât bolile plămânilor, cât și boli autoimune precum lupusul sau artrita reumatoidă pot avea ca și simptom comun apariția fibrozei pulmonare.

„Există fibroza pulmonară idiopatică, de cauzăp necunoscută, care este și cea mai severă. Dar și sarcoidoza poate provoca fibroza pulmonară. Există bolile sistemice cunoscute, precum colaginozele de tipul artită reumatoidă, sclerodermie lupus, care pot să dea afectară pulmonară de tip fibrotic, iar asta e un aspect cunoscut de reumatologi în ultimii ani. Mai sunt niște alergii pulmonare care pot genera fibroză. Alergii, de exemplu, la mucegaiul din casă, din baie și așa mai departe” mai spune conf. univ. dr. Irina Strâmbu, medic primar pneumolog la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.