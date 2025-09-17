VIDEO Parodontoza nu se moștenește. Explicațiile medicului stomatolog Lorelei Nassar

Foarte multe persoane diagnosticate cu parodontoză cred că această afecțiune se moștenește, având în vedere că și rudele apropiate au avut aceleași probleme. În realitate, parodontoza nu se moștenește, ci este consecința directă a unui stil de viață nesănătos și a faptului că ignorăm să mergem la medicul stomatolog pentru controale de rutină.

„Boala trebuie să știți, nu este moștenită. Foarte mulți pacienți vin și spun că se așteaptă s-și piardă dinții pentru că părinții lor au avut pardondontoză și cred că au moștenit-o. Așa cum am spus, nu se moștenește, ci doar terenul, iar terenul poate să fie predispus sau poate să nu fie propice” spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ce este de făcut?

Pentru a ne menține gingiile sănătoase și întreaga dantură, este necesar să fim atenți la ce mâncăm și să acordăm o importanță mai mare igienei dentare. De asemenea, este recomandat să mergem la medicul stomatolog pentru controale de rutină, astfel încât, dacă apar probleme dentare, să le putem descoperi și trata la timp. În stomatologie, prevenția costă mult mai puțin decât tratamentul.

„Dacă adoptăm alte obiceiuri alimentare decât părinții noștri, desigur avem alte obiceiuri de igienă, categoric nu vom face boala. De asemenea, dacă mergem periodic la medicul de familie la controale, vom fi feriți de pericole” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.