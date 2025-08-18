VIDEO Povestea medicului Horațiu Moldovan, mereu cu inimile pacienților în propriile mâini

În mod simbolic, fiecare dintre noi poate ține în palmă o inimă. Există însă oameni care țin în mâini, la propriu, inimile altor oameni. Dincolo de ambiție și curaj, prin gestul lor, acești oameni repară inimile bolnave. Un astfel de om este și prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară. Despre senzația de a ține în mâini inima altcuiva a vorbit cu Ioana Maria Moldovan, în cadrul emisiunii pe care jurnalista o prezintă la Medika TV.

„Prin natura acestei profesii, acțiunea directă asupra organului simbol al vieții reprezintă fundamentul activității noastre. Făcând intervenții chirurgicale cardiace, pentru că aceasta este specialitatea, în mod cotidian, operăm direct asupra inimii” a declarat prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Povestea celor 10 mii de operații

De-a lungul carierei sale profesionale, prof. univ. dr. Horațiu Moldovan a ținut în mâini sute de inimi și a realizat aproximativ 10 mii de operații pe cord deschis. Chiar dacă este ceva obișnuit pentru medicii chirurgi cardiovasculari să țină în mâini, la propriu, inimile pacienților, fiecare intervenție de acest gen este specială și are particularitățile sale.

„Datorită acestei realități, a ține inima în mână devine cotidian, devine profesional, dar nu devine banal, pentru că fiecare inimă reprezintă o provocare, o particularitate, ceea ce ne trezește emoție, interes și reprezintă frumusețea acestei specialități„ mai spune prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Iar poveștile pacienților sunt mereu altele și mereu îi impresionează pe medici. Cea mai mare satisfacție este atunci când inimile bolnave se însănătoșesc și încep să bată din nou pline de viață.

„Fiecare pacient reprezintă o poveste, iar fiecare operație are o poveste. Sunt multe povești pe care le-am adunat de-a lungul carierei profesionale. Cred că am atins aproximativ 10000 de intervenții chirurgicale” mai spune prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.