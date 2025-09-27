VIDEO Prevenția adicțiilor în România, prin ochii expertului criminolog Vlad Zaha: „Teste antidrog la amanet și cărți de rugăciuni vândute oamenilor. Nu așa se face!”

Prevenția adicțiilor și a consumului de droguri în România se realizează fără a ține cont de standardele și de politicile publice internaționale în acest domeniu. Astăzi, în țara noastră, frica oamenilor de substanțele interzise și de efectele lor s-a transformat pur și simplu într-o afacere care înalcă principiile morale și legislative. Așa se face că, nu de puține ori, persoanelor care au probleme cu drogurilor li se vând chiar și cărți de rugăciuni care ar putea să-i ajute să scape de această problemă. Situația a fost expusă public în cadrul emisiunii „Medika Antidrog” de expertul criminolog Vlad Zaha.

„Ceea ce e mai rău este că avem tot felul de asociații sau fundații sau de persoane fizice care, pe spate fricilor din societate, ajung să înceapă să vândă diverse dispozitive. De exemplu, teste antidrog la amanet sau ghiduri sau proceduri pe care cer bani, inclusiv cărți de rugăciuni. Există cărți cu titlul „101 rugăciuni care te apără împotriva drogurilor”. Toate aceste chestiuni sunt studiate în străinătate, când politica publică este atât de rea și de dăunătoare când pe spatele ei și al fenomenului ajung tot felul de vânzători care probabil, în majoritatea timpului, ajung să păcălească oamenii să dea 100 de lei pe un test sau 40 de lei pe o carte de rugăciuni. Nu cu teste antidrog ajutăm oamenii, nu cu cărți de rugăciuni facem politicile publice din țară sau scăpăm de adicții, ci cu măsuri studiate, cu exemplele altor țări” a explicat specialistul.

Mai mult decât atât, astăzi, în România, aceste așa-zise măsuri de prevenție au ajuns să ia locul politicilor publice pe care statul și instituțiile abilitare încearcă să le implementeze.

„Deja ajungem în România într-un punct în care aceste inițiative de hai să-ți vând ceva, ajung să ia locul măsurilor statului. Statul ar trebui să fie atent la cine face profit exploatând frica oamenilor și profitând de eșecul legilor” mai spune expertul criminolog, Vlad Zaha.