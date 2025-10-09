VIDEO Probleme cu pielea și părul în sezonul rece? Iată de ce

Temperaturile scăzute din sezonul rece își pun amprenta asupra sănătății pielii și părului. Pielea de pe mâini și de pe față se simte mai uscată, în timp ce părul cade tot mai des sau se îngrașă puternic. Medicii specialiști susțin că felul în care funcționează sistemul imunitar în această perioadă influențează pielea și părul.

„Sunt niște schimbări foarte mari de temperatură, iar la cabinet vin tot mai multe persoane care solicită consultații din cauza căderii părului. După o vară în care ne-am expus la soare, să știți că imunitatea a fost scăzută, pentru că radiațiile UV asta fac. Ele au un efect imunosupresor și antiinflamator. Când intrăm în sezonul rece și această radiație dispară, reacțiile exagerate de imunitate ale corpului intervin și dacă suferim de un fond de imunitate exagerată la nivelul pielii, vom observa că apare roșeața, părul se îngrașă mai tare, apare mătreața. Persoanele care suferă de psoriazis poate că vor dezvolta noi leziuni” explică dr. Mara Mihai, medic primar dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Băile fierbinți pot usca pielea

După o zi petrecută afară unde se înregistrează temperaturi scăzute, preferăm să ne încălzim cu o baie fierbinte. Apa caldă are însă efect direct asupra pielii și o poate usca.

„Pe anumite zone ale corpului, pentru că stăm mai mult în casă și preferăm băile fierbinți, deshidratează pielea. Atunci pielea va fi mai uscată și în zonele de vulnerabilitate, pe mâini de exemplu, pielea se va usca și mai tare” mai spune dr. Mara Mihai, medic primar dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.