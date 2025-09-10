VIDEO Problemele articulare apar mai des la menopauză. Care e cauza?

Datele arată că, femeile par mai predispuse în a avea probleme articulare, spre deosebire de bărbați. Principala cauză este generată de diminuarea cantității de estrogen, odată cu debutul menopauzei. Astfel, în cazul femeilor, cresc riscurile de a dezvolta afecțiuni precum artroza sau osteoporoza.

„Oasele cadrilajele sunt mult mai expuse la problemele pe care le provoacă artroza, din cauza scăderii nivelului hormonului numit estrogen, mai ales în perioada menopauzei” spune dr. Mihai Râșcu, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Când trebuie mers la medic?

Toate aceste probleme pot fi ținute sub control, dacă se apelează din timp la medicul specialit. Primul semn este reprezentat de durerea care apare la nivelul articulațiilor, în mod constant.

„Dacă durerea persistă și e constantă la anumite mișcări, trebuie mers la medic. De exemplu, dacă simt durere de fiecare dată când urcă scările, este clar că ceva repetitiv și apare la aceeași mișcare, înseamnă că este o problemă” mai spune dr. Mihai Râșcu, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Diminuarea efectelor menopauzei

Menopauza este pentru multe femei un subiect tabu. Ea nu trebui privită ca o stare de invaliditate, ci ca o transformare a organismului. Există numeroase căi prin care efectele menopauzei asupra organismului femeii pot fi diminuate. Un exemplu în acest sens poate fi terapia de substituție hormonală. Deși multe femei se tem să administreze hormonii produși în laborator, medicii susțin că această terapie este eficientă și sigură, având în vedere că sănătatea femeilor este monitorizată periodic, iar riscurile în privința apariției altor boli sunt limitate și controlabile.

În consecință, pentru a elimina problemele generate de menopauză, în special cele care au legătură cu sănătatea oaselor, este necesar să stați de vorbă cu un medic specialist pentru a identifica împreună cele mai bune soluții astfel încât să limitați schimbările aduse de menopauză asupra organismului dumneavoastră.